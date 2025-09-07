Жительница Владимирской области стала призером проекта «МедиаПритяжение»

«Меня переполняют эмоции! Я в полном восторге от самого мероприятия и, конечно, в еще большем восторге от своей победы. Да, второе место — это не первое, но оно почетное и далось мне с большим трудом. Все ребята, которые участвовали, достойны тоже призовых мест, но победителей может быть только трое. В дальнейшем я хочу развиваться в этой сфере и, может, даже стать профессиональным журналистом», — поделилась Анастасия Антропова.