Жительница Владимирской области стала призером проекта «МедиаПритяжение»

Анастасия Антропова из Владимирской области заняла второе место в направлении «ПервыйЭфир» всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Конкурс был организован в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.
Напомним, что «МедиаПритяжение» — это флагманский проект Движения первых. Участвуя в нем, можно получить уникальную возможность попробовать себя в разных ролях — от журналиста и оператора до монтажера и сценариста. Проект объединяет талантливых молодых специалистов медиасферы со всей страны.
«Меня переполняют эмоции! Я в полном восторге от самого мероприятия и, конечно, в еще большем восторге от своей победы. Да, второе место — это не первое, но оно почетное и далось мне с большим трудом. Все ребята, которые участвовали, достойны тоже призовых мест, но победителей может быть только трое. В дальнейшем я хочу развиваться в этой сфере и, может, даже стать профессиональным журналистом», — поделилась Анастасия Антропова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.