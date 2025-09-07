В Брянской области отремонтируют отрезок трассы Злынка — Кожановка

Реконструкция затронула отрезок протяженностью 4,9 км. Работы на трассе включают в себя восстановление дорожного покрытия по всей его ширине. Подрядчик уже уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и приступил к ремонту водопропускной трубы и водосбросных сооружений. Также на участке продолжается обустройство обочин, формирование пересечений, примыканий и съездов с основной трассы.