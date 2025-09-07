В Брянской области отремонтируют отрезок трассы Злынка — Кожановка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проводятся на участке дороги Злынка — Кожановка в Злынковском районе Брянской области. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Реконструкция затронула отрезок протяженностью 4,9 км. Работы на трассе включают в себя восстановление дорожного покрытия по всей его ширине. Подрядчик уже уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и приступил к ремонту водопропускной трубы и водосбросных сооружений. Также на участке продолжается обустройство обочин, формирование пересечений, примыканий и съездов с основной трассы.
Помимо этого, на трассе установят остановочные и посадочные площадки, заменят барьерное и пешеходное ограждение. В ходе завершающего этапа работ там установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Ремонт этого участка должны закончить до конца октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.