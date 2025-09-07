Ученые Пермского Политеха рассказали, чем опасны кроксы

Что касается преимуществ кроксов, то к ним эксперты относят удобство при кратковременных прогулках по пляжу, переходе через мелкий ручей или при посещении общественного душа. Ходьба в воде по камням— подходящее предназначение для такой обуви, поскольку они надежно защищают стопу от внешнего воздействия. Но даже после прогулки по пляжу нужно помыть кроксы мылом или побрызгать дезинфицирующим средством.