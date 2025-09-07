Ученые Пермского Политеха рассказали, чем опасны кроксы

Учёные Пермского Политеха предупредили, что популярные кроксы могут быть опасны для здоровья.
По информации специалистов, конструкция популярной обуви может повлиять на опорно-двигательный аппарат.
«Нога в кроксах не охвачена полностью, внутри обуви совершаются избыточные движения. Из-за отсутствия плотной фиксации стопы она становится нестабильной, что заставляет мышцы ног и спины постоянно перенапрягаться для компенсации неустойчивости», — пояснили учёные.
Как считают специалисты, естественный перекат стопы при ходьбе в такой обуви нарушается. В итоге неправильно распределяется нагрузка, а это повышает риск подвернуть ногу на ровной поверхности.
«В результате даже кратковременное ношение может вызывать усталость, а длительное — способствовать развитию проблем с опорно-двигательным аппаратом. Бегать в них категорически противопоказано — это прямой путь к растяжениям и хроническим болям», — говорит доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.
Люди, у которых уже есть особенности в строении стопы (страдающие от плоскостопия, имеющие высокий свод, ослабленный связочный аппарат или искривление ног), лишь усугубят свои проблемы при ношении кроксов.
«В этой обуви нет жесткого супинатора (приспособление, которое поддерживает внутренний изгиб стопы) или возможности корректно установить ортопедическую стельку, подобранную по высоте свода. Стопа остается беззащитной перед ударными нагрузками, что может привести к неправильному распределению веса и дальнейшей деформации», — говорит учёный.
Есть и еще один нюанс — гигиенический. Внутри такой обуви образуется влажная и тёплая среда, которая способствует росту микроорганизмов.
«Если обувь не мыть и не просушивать тщательно после каждого использования, на ее поверхности остаются органические частицы — пот и микрочастицы кожи. Это создает питательную среду для активного размножения бактерий, таких как стафилококки и коринебактерии, а также патогенных грибков, вызывающих микозы», — объяснила доцент кафедры «Химия и биотехнологии» ПНИПУ, кандидат биологических наук Анастасия Зорина.
Что касается преимуществ кроксов, то к ним эксперты относят удобство при кратковременных прогулках по пляжу, переходе через мелкий ручей или при посещении общественного душа. Ходьба в воде по камням— подходящее предназначение для такой обуви, поскольку они надежно защищают стопу от внешнего воздействия. Но даже после прогулки по пляжу нужно помыть кроксы мылом или побрызгать дезинфицирующим средством.
А вот для длительной ходьбы использовать кроксы не рекомендуется. Для этого лучше выбрать дышащие кроссовки с хорошей амортизацией и возможностью установить ортопедические стельки.