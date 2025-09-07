В Калужской области обновили дорогу от Мосальска до села Барятино

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на дороге от города Мосальска до села Барятино в Барятинском районе Калужской области. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Протяженность отремонтированного участка составляет 20,6 км. Он проходит через деревню Крисаново-Пятница. Во время работ специалисты укрепили основание дороги, обновили ее покрытие, привели в порядок водопропускные трубы и остановочные пункты. Помимо этого, в деревнях Плетни и Красный Холм, через которые также проходит трасса, установили 75 светодиодных светильников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.