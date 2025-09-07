В Калужской области обновили дорогу от Мосальска до села Барятино

Протяженность отремонтированного участка составляет 20,6 км. Он проходит через деревню Крисаново-Пятница. Во время работ специалисты укрепили основание дороги, обновили ее покрытие, привели в порядок водопропускные трубы и остановочные пункты. Помимо этого, в деревнях Плетни и Красный Холм, через которые также проходит трасса, установили 75 светодиодных светильников.