В Калужской области обновили дорогу от Мосальска до села Барятино

Работы провели на участке протяженностью 20,6 км.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на дороге от города Мосальска до села Барятино в Барятинском районе Калужской области. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации региона.

Протяженность отремонтированного участка составляет 20,6 км. Он проходит через деревню Крисаново-Пятница. Во время работ специалисты укрепили основание дороги, обновили ее покрытие, привели в порядок водопропускные трубы и остановочные пункты. Помимо этого, в деревнях Плетни и Красный Холм, через которые также проходит трасса, установили 75 светодиодных светильников.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.