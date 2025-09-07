Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурным режимом на несколько градусов выше нормы будет преобладать в Москве на предстоящей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что регион будет оставаться в зоне влияния южной периферии антициклона.
«Всю неделю в Москве и Подмосковье будет преобладать такая же солнечная, сухая и очень комфортная погода с температурным режимом на несколько градусов выше климатической нормы. По ночам воздух в столице нашей родины будет остывать не ниже плюс 8 — плюс 11, а днем воздух будет разогреваться до плюс плюс 19 — плюс 22 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью не более трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление продолжит рост от 755 до 760 миллиметров ртутного столба.