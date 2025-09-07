Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

«Всю неделю в Москве и Подмосковье будет преобладать такая же солнечная, сухая и очень комфортная погода с температурным режимом на несколько градусов выше климатической нормы. По ночам воздух в столице нашей родины будет остывать не ниже плюс 8 — плюс 11, а днем воздух будет разогреваться до плюс плюс 19 — плюс 22 градусов», — рассказал Тишковец.