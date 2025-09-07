Глава Башкирии рассказал о смене в парке «Патриот» для детей с ОВЗ

Сегодня, 7 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях пост с мероприятия, которое власти назвали «Территория героев». Это специальная смена в парке «Патриот» в Чишминском районе республики для детей с особенностями здоровья.
В своих соцсетях Хабиров рассказал, что в «Патриоте» сегодня собрали 135 мальчиков со всей республики. Он подчеркнул, что мероприятие так назвали, потому что все его участники — настоящие герои.
— Несмотря на непростые диагнозы, каждый из них — мужчина. У каждого — огромная сила воли и стальной характер, позволяющие им преодолевать трудности, о которых многие из нас даже не догадываются. И родители их — тоже настоящие герои, — поделился Хабиров.
Фото: vk.com/radiyhabirov.
Как отметил глава региона, для детей с особенностями здоровья в парке «Патриот» приготовили специальную программу, включающую экскурсии, активные игры, мастер-класс и другие полезные занятия. Отдельную программу подготовили и для их родителей.
— У нас с парнями состоялся настоящий мужской разговор. Как и весенний «Бал маленьких принцесс» для особенных девочек, «Территория героев» — очень важное для меня лично мероприятие. Обязательно будем такие встречи проводить и дальше, — написал в своих соцсетях глава Башкирии.
В завершении руководитель региона опубликовал видеоролик, где участники специальной смены в парке «Патриот» говорят: «Не сдаваться!».
— Очень правильный девиз, — написал Радий Хабиров.
