Глава Башкирии рассказал о смене в парке «Патриот» для детей с ОВЗ

— Несмотря на непростые диагнозы, каждый из них — мужчина. У каждого — огромная сила воли и стальной характер, позволяющие им преодолевать трудности, о которых многие из нас даже не догадываются. И родители их — тоже настоящие герои, — поделился Хабиров.