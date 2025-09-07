Филиал национального центра «Россия» во Владивостоке открыли концертом

«Всегда почетно и ответственно быть первыми. Национальный центр “Россия” (его филиал. — Прим. ред.), открытый во Владивостоке, — это первый шаг того луча, который будет проходить по всей стране. Как солнце, встающее здесь, на Востоке, так этот первый центр будет поэтапно озарять все наши регионы теми достижениями, которыми будут гордиться жители каждого края. А наши жители, наши гости увидели это первыми», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на открытии филиала.