La Repubblica: Армани похоронят в семейном склепе

В Милане в выставочном пространстве дома Armani продолжается прощание с модельером, умершим 4 сентября на 92-м году жизни. Похороны пройдут 8 сентября, по его желанию — в частном порядке, с участием не более 20 самых близких людей. В Милане и Пьяченце после смерти Армани объявили траур.