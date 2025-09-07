Первый в России музей Фаины Раневской появится в Таганроге

Музей, посвященный актрисе Фаине Раневской, будет создан в Таганроге. Обустройство новых культурных учреждений является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Музей планируют создать в мемориальном здании «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича, где родилась и жила Фаина Георгиевна Раневская». Врио главы региона Юрий Слюсарь поручил подготовить необходимую документацию для реставрации.
Ранее в здании никогда не проводился капитальный ремонт. В 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и передал его в дар региону. В 2024-м здание было закреплено за Таганрогским музеем-заповедником. Его директор Елизавета Липовенко рассказала, что основой для будущей экспозиции могут стать личные вещи Фаины Раневской. Сейчас они хранятся в музеях города.
«Это место уникально для мировой культуры. Представляете, какое количество людей любит Фаину Георгиевну и постарается попасть сюда! Раневская здесь родилась, жила, формировалась как личность, как гениальная актриса, чье имя известно далеко за пределами нашей страны. Нельзя допустить, чтобы этот дом продолжал разрушаться. Нужно создать здесь музейный центр, достойный памяти нашей великой землячки», — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.