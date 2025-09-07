Первый в России музей Фаины Раневской появится в Таганроге

Ранее в здании никогда не проводился капитальный ремонт. В 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и передал его в дар региону. В 2024-м здание было закреплено за Таганрогским музеем-заповедником. Его директор Елизавета Липовенко рассказала, что основой для будущей экспозиции могут стать личные вещи Фаины Раневской. Сейчас они хранятся в музеях города.