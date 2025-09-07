На Московской неделе моды предложили носить перья и меха

На этой неделе в столице закончилась пятая Московская неделя моды, проходившая с 28 августа по 2 сентября. Показы на сей раз проходили на Болотной площади, ВДНХ и в парке Зарядье. Особенно повезло брендам, представлявшим свои коллекции на Китайгородской стене и Парящем мосту в Зарядье: древние стены и панорамные виды на Кремль добавляли модным шоу какой-то величественности и значительности.