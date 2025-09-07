В Ростовской области задержали мужчину, который до смерти избил знакомого

В начале сентября 35-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 58-летним знакомым. Между приятелями произошла ссора, во время которой первый набросился на второго с кулаками. От полученных травм человек скончался, а его собутыльник скрылся с места происшествия. Однако, вскоре он был задержан и заключен под стражу.