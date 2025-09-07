Ричмонд
В Ростовской области задержали мужчину, который до смерти избил знакомого

В Волгодонске местный житель обвиняется в смертельном избиении приятеля.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске местного жителя задержали за смертельное избиение знакомого. Об этом сообщает донской следком.

В начале сентября 35-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 58-летним знакомым. Между приятелями произошла ссора, во время которой первый набросился на второго с кулаками. От полученных травм человек скончался, а его собутыльник скрылся с места происшествия. Однако, вскоре он был задержан и заключен под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — говорится в сообщении ведомства.

