НГУ и университет Цзянсу в Китае договорились о научно-образовательном сотрудничестве

НГУ продолжает укреплять международные связи: вуз заключил соглашение о сотрудничестве с Педагогическим университетом Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

По словам начальника управления экспорта образования НГУ Евгения Сагайдака, новый партнер выделяется высоким уровнем преподавания математики и естественных наук, что открывает перспективы для совместных проектов в сфере образования и науки.

Это уже четвертый крупный партнер НГУ в Китае. Ранее университет наладил взаимодействие с вузами в Харбине, Урумчи и Чунцине.