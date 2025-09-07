НГУ и университет Цзянсу в Китае договорились о научно-образовательном сотрудничестве

Новосибирский государственный университет подписал соглашение о партнерстве с Педагогическим университетом Цзянсу, расширив сеть академических связей в Китае.
НГУ продолжает укреплять международные связи: вуз заключил соглашение о сотрудничестве с Педагогическим университетом Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
По словам начальника управления экспорта образования НГУ Евгения Сагайдака, новый партнер выделяется высоким уровнем преподавания математики и естественных наук, что открывает перспективы для совместных проектов в сфере образования и науки.
Это уже четвертый крупный партнер НГУ в Китае. Ранее университет наладил взаимодействие с вузами в Харбине, Урумчи и Чунцине.