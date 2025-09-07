Баннеры про Омск появились на улицах Москвы

Все баннеры-открытки выполнены в едином стиле. На каждом билборде по центру — достопримечательность Омска и соответствующая ей надпись. К примеру, поверх изображения железнодорожного вокзала — «Омск ближе, чем кажется». Баннеры знакомят жителей и гостей столицы с Омском. Всего их 36.