Баннеры про Омск появились на улицах Москвы

На улицах Москвы появились баннеры-открытки про Омск. Всего — 36 билбордов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Разработкой эскизов для баннеров занимались юные омичи.
Все баннеры-открытки выполнены в едином стиле. На каждом билборде по центру — достопримечательность Омска и соответствующая ей надпись. К примеру, поверх изображения железнодорожного вокзала — «Омск ближе, чем кажется». Баннеры знакомят жителей и гостей столицы с Омском. Всего их 36.
Каждый баннер-открытка уникален: разработкой эскизов занимались юные творческие омичи.
«Наша ребята из Школы креативных индустрий создали эскизы, которые мы превратили в 36 баннеров-открыток про Омск и разместили на улицах Москвы. Спасибо нашей яркой молодежи за творчество, идеи и отличную работу, раскрывающую туристический потенциал Омской области», — отметил глава региона Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале.
Талантливых инициативных молодых ребят в регионе много. И это еще раз подтверждает, что Омск по праву носит статус Молодежной столицы России.