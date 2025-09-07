Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы определили самое вкусное молоко

Издание Ngs24 подвело итоги масштабного опроса среди жителей Красноярска, в ходе которого определялись предпочтения потребителей в молочной продукции.

Издание Ngs24 подвело итоги масштабного опроса среди жителей Красноярска, в ходе которого определялись предпочтения потребителей в молочной продукции. В исследовании приняли участие 2707 респондентов.

Согласно результатам голосования, тройка лидеров выглядит следующим образом:

1. «Простоквашино» — 964 голоса (36%).

2. «Нарада» — 459 голосов (17%).

3. «Семенишна» — 414 голосов (15%).

Остальные производители распределились следующим образом:

«Назаровское» — 9%

«Камарчагское» — 8%

«Домик в деревне» — 7%

«Солгон» и «Село зеленое» — по 4%

Опрос вызвал активную реакцию в соцсетях. Часть пользователей выразила сожаление об отсутствии в списке таких популярных местных брендов как «Балахтинское», «Никольское» и «Искра».

Результаты исследования отражают не только потребительские предпочтения, но и высокую конкуренцию на красноярском молочном рынке, где представлены как федеральные, так и местные производители.