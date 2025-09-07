Красноярцы определили самое вкусное молоко

Издание Ngs24 подвело итоги масштабного опроса среди жителей Красноярска, в ходе которого определялись предпочтения потребителей в молочной продукции. В исследовании приняли участие 2707 респондентов.
Согласно результатам голосования, тройка лидеров выглядит следующим образом:
1. «Простоквашино» — 964 голоса (36%).
2. «Нарада» — 459 голосов (17%).
3. «Семенишна» — 414 голосов (15%).
Остальные производители распределились следующим образом:
«Назаровское» — 9%
«Камарчагское» — 8%
«Домик в деревне» — 7%
«Солгон» и «Село зеленое» — по 4%
Опрос вызвал активную реакцию в соцсетях. Часть пользователей выразила сожаление об отсутствии в списке таких популярных местных брендов как «Балахтинское», «Никольское» и «Искра».
Результаты исследования отражают не только потребительские предпочтения, но и высокую конкуренцию на красноярском молочном рынке, где представлены как федеральные, так и местные производители.