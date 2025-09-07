Комитет по природопользованию Петербурга объяснил химический запах безветрием

Жители Санкт-Петербурга жалуются на едкую вонь, от которой слезятся глаза. По их словам, она напоминает запах жженого пластика или проводки, серы, йода и хлора. Местные власти заверили, что все показатели находятся в норме. Запах появился из-за неблагоприятных погодных условий — отсутствия ветра, — он может сохраняться еще два дня. Депутат Виталий Милонов заявил, что на запах жалуются приезжие, а коренные жители города ко всему уже привыкли.