Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горизонт» запустил производство телевизоров с искусственным интеллектом

«Горизонт» заявил про запуск производства телевизоров с искусственным интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Холдинг «Горизонт» заявил про запуск производства телевизоров с искусственным интеллектом, пишет БелТА.

Гендиректор Управляющей компании холдинга Юрий Предко сообщил об открытии в 2025-м трех новых роботизированных заводов, где выпускают потребительскую электронику и бытовую технику по передовой технологии Lights Out без участия человека.

«В том числе это производство телевизоров с использованием искусственного интеллекта», — отметил Предко.

По его словам, уникальное производство телевизоров создано с нуля конструкторами предприятия. Опыт они перенимали опыт в крупнейших международных компаниях.

«Фактически мы дали старт выпуску белорусских изделий с использованием искусственного интеллекта. Кстати, контракты на продажу новинок уже есть на ближайшие месяцы, в том числе и на начало нового года», — сказа гендиректор.

Агентство пишет, что новые модели телевизоров с ИИ отличаются интуитивным пониманием контекста, управлением системами умного дома, бесшовным поиском контента.

Тем временем в Минске заявили, что электронные табло на остановках устанавливаться больше не будут.

Также глава «Белнефтехима» сказал, что будет с ценами на бензин в Беларуси.