«Горизонт» запустил производство телевизоров с искусственным интеллектом

Холдинг «Горизонт» заявил про запуск производства телевизоров с искусственным интеллектом, пишет БелТА.
Гендиректор Управляющей компании холдинга Юрий Предко сообщил об открытии в 2025-м трех новых роботизированных заводов, где выпускают потребительскую электронику и бытовую технику по передовой технологии Lights Out без участия человека.
«В том числе это производство телевизоров с использованием искусственного интеллекта», — отметил Предко.
По его словам, уникальное производство телевизоров создано с нуля конструкторами предприятия. Опыт они перенимали опыт в крупнейших международных компаниях.
«Фактически мы дали старт выпуску белорусских изделий с использованием искусственного интеллекта. Кстати, контракты на продажу новинок уже есть на ближайшие месяцы, в том числе и на начало нового года», — сказа гендиректор.
Агентство пишет, что новые модели телевизоров с ИИ отличаются интуитивным пониманием контекста, управлением системами умного дома, бесшовным поиском контента.
