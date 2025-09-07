Ричмонд
Ещё 60 видов растений и животных попали в Красную книгу региона

В этом году в Красную книгу Нижегородской области внесли ещё 60 видов растений и животных, пишет издание «Живем в Нижнем» со ссылкой на областное министерство экологии и природных ресурсов.

Источник: Freepik

Среди животных, нуждающихся в охране: большая белая цапля, морская чайка, усатая синица, восточный саблезуб, хохлатка Сиверса, желтая медведица, коконпряд пушистый и другие представители фауны.

В то же время, сорок семь видов животных были исключены из Красной книги, включая седого дятла, русского осетра, волжскую сельдь, а также ряд других представителей животного мира.

В обновленный список также вошли тридцать видов грибов, растений и лишайников, среди которых можно выделить одуванчик бессарабский, осоку Гартмана, белый трюфель (известный также как русский), лук желтеющий, полынь понтийскую и другие ботанические виды.

Из списка охраняемых растений и грибов, напротив, было выведено двенадцать видов, включая борец Флерова, борец шерстистоустый, змеевик (или горец живородящий), рябчик русский, шалфей поникающий, дремлик темно-красный (или ржавый), первоцвет мучнистый, меезия трехгранная, пикнотелия сосочковидная, бриория сивоватая, уснея двутипная и пельтигера перепончатая.