В Новосибирске военные пенсионеры получат повышенные выплаты с 1 октября

Жителям Новосибирска из числа военных пенсионеров и сотрудников силовых структур с октября увеличат пенсии в связи с индексацией.
С 1 октября в Новосибирске начнется выплата проиндексированных пенсий военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых и правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
По его словам, рост выплат связан с увеличением должностных окладов военнослужащих, которое произойдет в этом месяце.
Кроме того, в проекте федерального бюджета на 2026 год заложено еще одно повышение пенсий для данной категории граждан. Документ планируется рассмотреть в Госдуме этой осенью.