В Новосибирске военные пенсионеры получат повышенные выплаты с 1 октября

С 1 октября в Новосибирске начнется выплата проиндексированных пенсий военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых и правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.