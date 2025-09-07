В Петербурге появится два новых городских музея

Возле Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в Северной столице создадут два новых важных городских музея.
Первый из них будет находиться в юго-восточном углу территории Успенской церкви. Это будет Музей блокады. На данный момент уже разработан и согласован облик будущего музейного здания, чья площадь составит 130 кв. м уже согласовали. Здесь не только будет располагаться выставочная экспозиция, но также планируют проводить различные патриотические мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Второй музей будет находиться в приходском саду — рядом с памятником «Детям Беслана». Он будет посвящён памяти жертв Бесланской трагедии и будет рассказывать о единстве народа, героизме бойцов и поддержке жителей Беслана в Северной столице.