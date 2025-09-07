В Петербурге появится два новых городских музея

Первый из них будет находиться в юго-восточном углу территории Успенской церкви. Это будет Музей блокады. На данный момент уже разработан и согласован облик будущего музейного здания, чья площадь составит 130 кв. м уже согласовали. Здесь не только будет располагаться выставочная экспозиция, но также планируют проводить различные патриотические мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.