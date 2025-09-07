В России зарегистрировали тест на иммунитет к холере

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
«Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. При том, что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки», — сказала она полях ВЭФ.
Попова отметила, что завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет. По ее словам, отечественные меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в мире.
