В России зарегистрировали тест на иммунитет к холере

В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. При том, что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки», — сказала она полях ВЭФ.

Попова отметила, что завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет. По ее словам, отечественные меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в мире.

Десятый Восточный экономический форум прошел 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году была: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.