Кабмин утвердил планы по снижению вредных выбросов в Новочеркасске и Ростове

В Ростове и Новочеркасске будут улучшать экологию в рамках программы «Чистый воздух».

Источник: Комсомольская правда

Ростов и Новочеркасск вошли в число городов, где будет реализован комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Улучшить экологию поможет модернизация промышленных предприятий, ТЭЦ и котельных, перевод частных домовладений с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое. Также планируется закупка экологичных моделей общественного транспорта, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей.

Все эти мероприятия будут осуществляться на средства федерального и регионального бюджетов, а также за счет привлеченных источников. На сегодняшний день комплексные планы по снижению выбросов утверждены для 16 российских городов.

