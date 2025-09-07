«В 200 метрах от границы с Беларусью полыхает огонь». Минлесхоз предупредил об угрозе трансграничного пожара со стороны Украины

Об угрозе трансграничного пожара сообщил Минлесхоз Беларуси и предупредил, что в зоне риска леса Лельчицкого района Гомельской области.
«В настоящий момент лесной пожар развернулся на территории Украины. Буквально в 200 метрах от границы с Беларусью полыхает огонь», — отметили в министерстве.
Минлесхоз отметил, что со стороны Беларуси созданы минерализованные полосы, на месте дежурит государственная лесная охрана.
В большинстве районов юга Беларуси посещение лесов запрещено из-за высокой пожарной опасности, по состоянию на 7 сентября они находятся в красном секторе.
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая чудесная погода ждет белорусов с 8 по 14 сентября: «Больше напоминает лето».