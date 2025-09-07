Путин присвоил почетные звания и награды нескольким жителям Башкирии

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий и вручении госнаград нескольким жителям Башкирии.
Согласно документу, звание «Заслуженный строитель России» присвоено главному инженеру ООО «Железобетон» Ришату Шаихову. В свою очередь, звания «Заслуженный химик» были удостоены директор по производству изопрена и синтетических каучуков «Стерлитамакского нефтехимического завода» Дмитрий Жаворонков и советник директора на том же предприятии Ильдус Насыров.
Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» указом Главы государства было присвоено Фариту Ибрагимову из «Башкирских распределительных электрических сетей».
Еще трое жителей республики были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — все сотрудники предприятия «Белебеевский завод “Автонормаль”. Высокие награды присвоены наладчику холодноштамповочного оборудования Иреку Гиззатуллину, токарю Марату Хабибуллину и начальнику цеха Евгению Скоробогатову.
