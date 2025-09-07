Ричмонд
Новосибирский учитель установил флаг школы в базовом лагере Эвереста

Преподаватель технологии школы № 220 имени Ушинского из Новосибирска поднялся на высоту 5364 метра и достиг базового лагеря Эвереста, установив там флаг своего учебного заведения.

Преподаватель технологии школы № 220 имени Ушинского из Новосибирска поднялся на высоту 5364 метра и достиг базового лагеря Эвереста, установив там флаг своего учебного заведения.

Учитель Олег Кунгуров совершил многодневный маршрут по склонам Гималаев. Его путь пролегал через Южное седло, ледники и деревни шерпов, пишет Сиб.фм.

Путешествие заняло почти две недели. Чтобы достичь лагеря, требуются серьёзная физическая подготовка и акклиматизация к кислородному голоданию, отмечают альпинисты.

Для Кунгурова это восхождение стало возможностью не только проверить себя, но и продемонстрировать ученикам силу духа и стремление к вершинам.