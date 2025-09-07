В Тверской области открыли три новых кластера «Профессионалитета»

Три новых образовательно-производственных кластера, созданных при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», начали работать в Тверской области. Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
В частности, в Старицком колледже открылся кластер по педагогике, в Тверском политехническом колледже — по отрасли машиностроения, а в Тверском технологическом колледже — по отрасли строительства. Каждый образовательно-производственный кластер объединяет колледжи, отраслевых партнеров и предприятия Верхневолжья, что позволяет студентам получать практико-ориентированное образование, проходить стажировки на производствах и формировать актуальные компетенции.
При создании кластеров особое внимание уделяется модернизации материально-технической базы учебных заведений. Например, в Тверском политехническом колледже было создано шесть специализированных зон для подготовки специалистов по токарным и фрезерным работам на станках с числовым программным управлением, обработке листового металла, контролю качества и диагностике деталей, промышленной механике и монтажу, а также лаборатория дефектоскопии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.