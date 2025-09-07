На Кубани свыше 80 человек прошли обучение по программе «Экспортный бустер»

Обучение по программе «Экспортный бустер», организованное при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», завершилось в Краснодарском крае. Его участниками стали 82 человека, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.
Программа состоит из двух этапов. Первый — обучение муниципальных служащих по дополнительной профессиональной программе «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью в муниципальном образовании Краснодарского края». Курс длится 72 академических часа в очно-заочной форме и завершается выдачей удостоверения государственного образца.
«Программа “Экспортный бустер” создает уникальную экосистему, объединяя усилия государственных структур, образовательных учреждений и представителей частного сектора. Благодаря ее внедрению Краснодарский край получает мощные инструменты для укрепления экономического потенциала и достижения устойчивого роста. Реализация программы позволит повысить конкурентоспособность региона и откроет широкие перспективы для дальнейшего развития в условиях современной мировой экономики», — отметила первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Евгения Воробьева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.