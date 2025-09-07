В Смоленске завершили реконструкцию более 12 километров тепловых сетей

«Модернизация коммунальной инфраструктуры — это одна из наших ключевых задач, направленная на повышение качества жизни смолян. Те тепловые сети, которые мы ремонтируем сегодня, во многих случаях не обновлялись десятилетиями и находились в ветхом состоянии. Проведение таких масштабных работ — это огромный вклад в будущее города, который позволит обеспечить стабильное тепло в домах жителей и минимизировать риски аварийных ситуаций», — отметил глава Смоленска Александр Новиков.