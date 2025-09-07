В Смоленске завершили реконструкцию более 12 километров тепловых сетей

Капитальный ремонт тепловых сетей при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершился в Смоленске. Специалисты обновили 12,6 км магистральных трубопроводов, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.
Работы выполнены на восьми ключевых участках города. Они связаны с улицами Нахимова, Багратиона, Мало-Краснофлотской, Соколовского, Попова, 25 сентября, Ново-Краснофлотской, Кловской, Юрьева, Островского, Академика Петрова, Трудовой, а также с переулками 4-м и 2-м.
«Модернизация коммунальной инфраструктуры — это одна из наших ключевых задач, направленная на повышение качества жизни смолян. Те тепловые сети, которые мы ремонтируем сегодня, во многих случаях не обновлялись десятилетиями и находились в ветхом состоянии. Проведение таких масштабных работ — это огромный вклад в будущее города, который позволит обеспечить стабильное тепло в домах жителей и минимизировать риски аварийных ситуаций», — отметил глава Смоленска Александр Новиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.