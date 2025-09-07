Ричмонд
Для многодетных семей организовали социальную экскурсию в Волгоград

Они узнали об основных исторических памятниках, ключевых событиях и выдающихся личностях.

Социальная экскурсия для многодетных семей Волгоградской области прошла в историческом центре Волгограда. Поездка была организована в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.

Участниками пешеходной прогулки по центральным улицам города стали около 20 человек. Она была приурочена к празднованию Дня города Волгограда. Гости узнали об основных исторических памятниках, ключевых событиях и выдающихся личностях, связанных с этим местом, смогли проследить, как менялся архитектурный облик города-героя на протяжении разных периодов, и изучить архивные фото и документы.

Бесплатные пешеходные экскурсии проводятся в Волгограде регулярно и приурочены к различным праздникам и памятным датам. Актуальная информация и анонсы доступны в социальных сетях туристского информационного центра Волгоградской области.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.