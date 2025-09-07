Ричмонд
Школы Рыбинского округа Ярославской области получили новые пособия

Среди них — учебники по истории, химии, физикe, алгебрe и технологии.

Масштабное обновление библиотечного фонда состоялось к началу учебного года в школах Рыбинского муниципального округа Ярославской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Для образовательных учреждений закупили три тысячи экземпляров учебной литературы по дисциплинам «История», «Труд (технология)», «Химия», «Алгебра» и «Физика». Также в школах были полностью переоборудованы кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» в соответствии с современными требованиями.

«Новое оснащение позволит обеспечить качественное практическое освоение современных образовательных программ и комфортные условия для обучения школьников», — отметила заместитель начальника управления образования администрации Рыбинского округа Елена Егачева.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.