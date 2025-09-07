Ричмонд
Свастика в Кишиневе на памятнике воинам-афганцам: «Лицеисты, обучающиеся по учебникам “История румын”, в которых оправдывается Холокост и лично маршал Ион Антонеску, закрепляют материал»

Вот так придется отмывать всю Молдову после ПАС.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на парапетах у памятника воинам-афганцам кто-то нарисовал фашисткую свастику.

Впрочем, в духе притязаний сегодняшней власти.

«Рышкановка. Парк афганцев. Ничего необычного для 2025 года. Лицеисты, обучающиеся по учебникам “История румын”, в которых оправдывается Холокост и лично маршал Ион Антонеску, закрепляют материал.

Жаль, ребята-афганцы, лежащие в могилах по всей стране и зарубежью, не могут встать и навалять этим неонацистикам.

Мой брат бы так сделал, но уже не сделает.

Нужно отмыть — отмоем", — написала в соцсетях журналист Елена Левицкая-Пахомова.

