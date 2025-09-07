В Кишиневе на парапетах у памятника воинам-афганцам кто-то нарисовал фашисткую свастику.
Впрочем, в духе притязаний сегодняшней власти.
«Рышкановка. Парк афганцев. Ничего необычного для 2025 года. Лицеисты, обучающиеся по учебникам “История румын”, в которых оправдывается Холокост и лично маршал Ион Антонеску, закрепляют материал.
Жаль, ребята-афганцы, лежащие в могилах по всей стране и зарубежью, не могут встать и навалять этим неонацистикам.
Мой брат бы так сделал, но уже не сделает.
Нужно отмыть — отмоем", — написала в соцсетях журналист Елена Левицкая-Пахомова.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.
Чтобы вырастить лес, надо вложить много труда, а не лозунгов (далее…).
В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».
У 72-летней Галины Федоровны пенсия — всего 2000 леев (далее…).
«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.
В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии (далее…).