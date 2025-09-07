В подмосковном Королеве открыли новый корпус школы № 1

Новый корпус школы № 1 открылся в наукограде Королеве, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Его построили по национальному проекту «Молодежь и дети».
В новом здании оборудовали просторные классы и лаборатории, универсальные кабинеты, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую. Корпус соединили с основной частью школы теплым переходом с панорамными окнами и подъемниками для маломобильных школьников. На территории обустроили стадион с беговыми дорожками, волейбольную и баскетбольную площадки, зону отдыха.
Проект разработан специально для Королева, в котором находятся крупнейшие предприятия ракетно-космической отрасли. Сверху новое здание напоминает Международную космическую станцию (МКС). Школьные классы также наполнены этой тематикой: на стенах размещена информация о развитии космонавтики.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.