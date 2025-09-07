В Бурятии прошел День села Кумора

Праздник в честь Дня села Кумора состоялся 5 сентября в Северо-Байкальском районе Республики Бурятии по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципального образования.
Концерт и сельскохозяйственная ярмарка для помощи участникам специальной военной операции (СВО) прошли в культурно-досуговом центре «Сэвден». Гости смогли приобрести тыквы, огурцы, консервацию и выпечку. Также можно было увидеть изделия местных мастеров, например, вязаные игрушки и картины. Прошла выставка овощей, цветов и декоративно-прикладного искусства. На концерте дети читали стихи об осени, урожае, родных просторах, выступали местные исполнители.
Кроме того, прошло вручение юбилейных медалей «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Многие организации получили благодарность от главы поселения. Грамотами отмечены активисты и неравнодушные жители, благодаря которым село становится чище и комфортнее.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.