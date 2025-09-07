В Алтайском крае после капремонта открыли Гришковскую школу

В здании заменили окна и входные двери, проложили новые инженерные коммуникации, отремонтировали фасад, кровлю и отмостку. Во время работ были использованы безопасные, экологичные и износостойкие материалы, способные выдерживать многочисленную влажную обработку и дезинфекцию. Они сертифицированы в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и противопожарным заключениями. В первый класс обновленной школы в этом году пошли 12 детей.