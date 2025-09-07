В Алтайском крае после капремонта открыли Гришковскую школу

Гришковская школа в Немецком национальном районе Алтайского края открылась 1 сентября после капитального ремонта, проведенного по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
В здании заменили окна и входные двери, проложили новые инженерные коммуникации, отремонтировали фасад, кровлю и отмостку. Во время работ были использованы безопасные, экологичные и износостойкие материалы, способные выдерживать многочисленную влажную обработку и дезинфекцию. Они сертифицированы в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и противопожарным заключениями. В первый класс обновленной школы в этом году пошли 12 детей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.