В Новосибирской области ожидаются дoжди и резкое похолодание

На следующей неделе погода резко изменится: синоптики прогнозируют затяжные осадки и снижение температуры до +3 °C ночью.
По данным метеосервисов, начиная со среды в регионе установится дождливая погода, которая продлится до конца недели. Днём воздух не будет прогреваться выше +11 °C, а ночные температуры местами опустятся до +3 °C, пишет Сиб.фм.
Сервис «Яндекс Погода» отмечает, что самым тёплым днём станет понедельник до +19 °C. В то же время Gismeteo уточняет: к выходным похолодание усилится, и минимальные значения ночью составят всего +3 °C.