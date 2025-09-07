Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лысогорской больнице Саратовской области обновили отделение педиатрии

Теперь получать медпомощь в более комфортных условиях там будут около 3,5 тысячи детей.

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» провели в педиатрическом отделении Лысогорской районной больницы в Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Там демонтировали старые конструкции, провели электромонтажные работы. Также специалисты обновили стены, полы и потолки. Теперь получать медпомощь в более комфортных условиях в лечебном учреждении будут около 3,5 тысячи детей.

Уточним, что в больнице ремонтируют и другие отделения. Например, акушерско-гинекологическое и хирургическое. Подчеркивается, что все работы идут в соответствии с установленным графиком.

«Перед нами стояла задача максимально сократить дискомфорт пациентов в ходе ремонта. Мы оптимизировали организацию оказания медицинской помощи, перераспределили потоки. Пациенты продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме в других помещениях районной больницы», — рассказала главный врач больницы Людмила Ситенкова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.