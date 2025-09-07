Юрий Слюсарь принял участие в богослужении и крестном ходе с Донской иконой Божией Матери

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню Донской иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Торжественное богослужение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В завершении Литургии состоялся крестный ход.
Икона Божией Матери считается заступницей России и покровительницей донского казачества. Свое название она получила в честь победы над монголо-татарами. Перед образом молятся о защите отечества от врагов, о силе на поле боя и об исцелении от ран. В 2015 году в донскую столицу была привезена копия иконы.
Одновременно с православным праздником состоялась торжественная церемония канонизации протоиерея Иоанна Домовского — ростовского священника, который исцелял людей и творил чудеса.
— Сегодня в ростовском Кафедральном соборе вместе с Пресвятой Богородицей чествовали и прославляли нашего святого Иоанна Домовского, — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
В июле Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о причислении ростовского священника к лику святых. Мощи праведника отныне будут хранится в Кафедральном соборе. А дни памяти нового святого будут отмечать дважды в год — 9 марта и 9 сентября.