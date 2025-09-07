Юрий Слюсарь принял участие в богослужении и крестном ходе с Донской иконой Божией Матери

Икона Божией Матери считается заступницей России и покровительницей донского казачества. Свое название она получила в честь победы над монголо-татарами. Перед образом молятся о защите отечества от врагов, о силе на поле боя и об исцелении от ран. В 2015 году в донскую столицу была привезена копия иконы.