Поезд с победителями конкурса «Большая перемена» прибыл в Красноярск

Победители конкурса «Большая перемена», организованного по нацпроекту «Молодежь и дети», отправились 30 августа в тур по городам России. Недавно поезд с ребятами приехал в Красноярск, сообщили в краевом агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.
Всего в группу юных путешественников вошли 150 ребят. Они учатся в 5−7-х классах. Их путешествие началось в Москве, а закончится во Владивостоке. При этом ребята уже посетили Казань, Нижний Новгород, Пермь, Омск и Новосибирск. От Красноярского края в путешествии участвуют Софья Коломникова, Валерия Пашкевич, Валерия Журавская и Анастасия Стрижнева.
Во время остановки поезда в региональной столице ребята посетили остров Татышев. Также они наблюдали за сусликами, гуляли по набережной Дивногорска и любовались местной архитектурой. Далее состав с победителями «Большой перемены» отправится в Иркутск, Читу, Хабаровск и Владивосток.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.