Поезд с победителями конкурса «Большая перемена» прибыл в Красноярск

Всего в группу юных путешественников вошли 150 ребят. Они учатся в 5−7-х классах. Их путешествие началось в Москве, а закончится во Владивостоке. При этом ребята уже посетили Казань, Нижний Новгород, Пермь, Омск и Новосибирск. От Красноярского края в путешествии участвуют Софья Коломникова, Валерия Пашкевич, Валерия Журавская и Анастасия Стрижнева.