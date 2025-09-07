Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд с победителями конкурса «Большая перемена» прибыл в Красноярск

Ребята посетили остров Татышев, понаблюдали за сусликами, прогулялись по набережной Дивногорска и насладились местной архитектурой.

Источник: Национальные проекты России

Победители конкурса «Большая перемена», организованного по нацпроекту «Молодежь и дети», отправились 30 августа в тур по городам России. Недавно поезд с ребятами приехал в Красноярск, сообщили в краевом агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Всего в группу юных путешественников вошли 150 ребят. Они учатся в 5−7-х классах. Их путешествие началось в Москве, а закончится во Владивостоке. При этом ребята уже посетили Казань, Нижний Новгород, Пермь, Омск и Новосибирск. От Красноярского края в путешествии участвуют Софья Коломникова, Валерия Пашкевич, Валерия Журавская и Анастасия Стрижнева.

Во время остановки поезда в региональной столице ребята посетили остров Татышев. Также они наблюдали за сусликами, гуляли по набережной Дивногорска и любовались местной архитектурой. Далее состав с победителями «Большой перемены» отправится в Иркутск, Читу, Хабаровск и Владивосток.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.