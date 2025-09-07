На Алтае обновили участок дороги от Змеиногорска до Новосибирской области

Участок дороги Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области отремонтировали в Егорьевском районе Алтайского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы провели на отрезке с 96-го по 104-й км, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты сняли там старое дорожное покрытие, укрепили основание дороги цементом, а затем уложили новый асфальт. Также они установили необходимые знаки и нанесли разметку.
Уточним, в этом году на региональной трассе от Змеиногорска до границы Новосибирской области дорожные работы также ведутся в Волчихинском, Бурлинском, Ключевском, Кулундинском районах и в Славгороде. Общая протяженность семи обновляемых участков превышает 40 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.