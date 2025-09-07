Ричмонд
Новосибирские разработчики выводят российскую ОС на зарубежные рынки

Новосибирская компания «Базальт СПО» представила операционную систему, которая привлекла внимание зарубежных партнеров.

Как сообщили в компании, российская разработка уже экспортируется в Индию, Вьетнам и Китай. При этом продукт адаптируется под потребности различных стран: так, для Узбекистана была создана национальная операционная система. Также ведутся пилотные проекты в Киргизии и Казахстане.

Сейчас «Базальт СПО» ведет переговоры о сотрудничестве с Индией и Вьетнамом, а планы по расширению охватывают и рынок Китая.

По словам представителей компании, российские разработки успешно конкурируют с зарубежными аналогами, занимая свою нишу на международной арене.