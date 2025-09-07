Новосибирские разработчики выводят российскую ОС на зарубежные рынки

Как сообщили в компании, российская разработка уже экспортируется в Индию, Вьетнам и Китай. При этом продукт адаптируется под потребности различных стран: так, для Узбекистана была создана национальная операционная система. Также ведутся пилотные проекты в Киргизии и Казахстане.