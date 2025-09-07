Во владикавказском микрорайоне «Новый город» открыли школу

Школу во владикавказском микрорайоне «Новый город» открыли 1 сентября. Ее построили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Северной Осетии.
Новая школа оснащена современным оборудованием и техникой. На ее территории расположены футбольное поле с трибуной на 120 мест, воркаут-площадка и скамейки. Также там высадили деревья и кустарники.
Учебный год в новой школе встретили 650 детей, в том числе 150 первоклассников. Для них провели экскурсию по зданию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.