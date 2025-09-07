В Забайкалье построят погранпереход с беспилотной пограничной системой

Проект планируют рeализовать за 5 лет, 50% строительства оплатит российская сторона, вторую половину — китайская. Новый пункт пропуска сможет перемещать до 10 млн. тонн грузов в год с возможностью в перспективе увеличения этого объема до 20 млн. тонн в год. Цифровые станции на обеих сторонах будут включать зоны погрузки и разгрузки, контейнерные склады и зоны таможенного контроля. Все грузовые операции будут проводить с помощью автоматизированных погрузчиков.