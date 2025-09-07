Ричмонд
В Забайкалье построят погранпереход с беспилотной пограничной системой

Проект планируют рeализовать за 5 лет, 50% строительства оплатит российская сторона, вторую половину — китайская.

Источник: Национальные проекты России

Погранпереход с беспилотной пограничной системой построят от села Староцурухайтуй в Приаргунском округе до китайского города Хэйшаньтоу по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Об этом сообщили в Министерстве по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

Проект планируют рeализовать за 5 лет, 50% строительства оплатит российская сторона, вторую половину — китайская. Новый пункт пропуска сможет перемещать до 10 млн. тонн грузов в год с возможностью в перспективе увеличения этого объема до 20 млн. тонн в год. Цифровые станции на обеих сторонах будут включать зоны погрузки и разгрузки, контейнерные склады и зоны таможенного контроля. Все грузовые операции будут проводить с помощью автоматизированных погрузчиков.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке во время сессии «Современная пограничная инфраструктура — лучшие инвестиции для государства» 4 сентября президент компании «Корпорация Мосстройтранс» Мераби Чочуа рассказал, что трансграничная система будет беспилотной. Он также отметил, что рабочая группа уже решила многие текущие вопросы, в том числе подобрала территорию для строительства и договорилась с правительственными структурами и Китаем.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.