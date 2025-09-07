В Грозном очистят русло реки Сунжи

В порядок приводят участок протяженностью около 2 километров. Он расположен между мостами по улицам Кан-Калика и Хеди Кишиевой. Во время работ используют спецтехнику, в том числе экскаваторы и самосвалы. С их помощью со дна собирают отложения, ил и скопившийся мусор.