В Грозном очистят русло реки Сунжи

Масштабную работу по очистке русла реки Сунжи проводят в Грозном по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики.
В порядок приводят участок протяженностью около 2 километров. Он расположен между мостами по улицам Кан-Калика и Хеди Кишиевой. Во время работ используют спецтехнику, в том числе экскаваторы и самосвалы. С их помощью со дна собирают отложения, ил и скопившийся мусор.
Подчеркивается, что проведение таких работ позволит минимизировать риск повышения уровня воды и затопления прибрежных территорий. Кроме того, будет значительно улучшено состояние русла самой реки. Вдобавок ко всему очистка Сунжи позволит создать благоприятные условия для обитания водных организмов. Это будет способствовать сохранению биоразнообразия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.