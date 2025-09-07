В Уфимском марафоне приняли участие более 10 тысяч человек

Сегодня, 7 сентября, состоялся Уфимский международный марафон. Как сообщил в своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в этом году финишную линию пересекли более 10 тысяч участников со всей страны. Пробежать можно было на выбор несколько дистанций, от 2 до 42,2 км.
Как отметил председатель республиканского Кабмина Андрей Назаров, он также преодолел финишную линию Уфимского марафона. В своих соцсетях чиновник отметил, что нынешний марафон проходит 11-й раз подряд.
— Начинали мы с 2,5 тысячи человек в 2015 году, а сегодня к финишу подходят более 10 тысяч участников из 42 регионов России, — написал Андрей Назаров в своем телеграм-канале.
Председатель правительства Башкирии заявил, что на сегодняшний день в республике 62 процента жителей занимаются спортом, то есть примерно 2.3 млн человек. Власти региона поставили задачу довести долю таковых до 70% к 2030 году.
— Поэтому участием в подобных марафонах нужно воодушевлять. А пример есть с кого брать — самому взрослому участнику состязания 82 года, самому маленькому — 6 месяцев. Один из бегунов отмечает сегодня 78 лет! — написал Андрей Назаров в своих соцсетях.
