Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфимском марафоне приняли участие более 10 тысяч человек

В Уфе в 11-й раз состоялся Международный марафон.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 сентября, состоялся Уфимский международный марафон. Как сообщил в своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в этом году финишную линию пересекли более 10 тысяч участников со всей страны. Пробежать можно было на выбор несколько дистанций, от 2 до 42,2 км.

Как отметил председатель республиканского Кабмина Андрей Назаров, он также преодолел финишную линию Уфимского марафона. В своих соцсетях чиновник отметил, что нынешний марафон проходит 11-й раз подряд.

— Начинали мы с 2,5 тысячи человек в 2015 году, а сегодня к финишу подходят более 10 тысяч участников из 42 регионов России, — написал Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Председатель правительства Башкирии заявил, что на сегодняшний день в республике 62 процента жителей занимаются спортом, то есть примерно 2.3 млн человек. Власти региона поставили задачу довести долю таковых до 70% к 2030 году.

— Поэтому участием в подобных марафонах нужно воодушевлять. А пример есть с кого брать — самому взрослому участнику состязания 82 года, самому маленькому — 6 месяцев. Один из бегунов отмечает сегодня 78 лет! — написал Андрей Назаров в своих соцсетях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.