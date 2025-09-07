В Уфимском марафоне приняли участие более 10 тысяч человек

Сегодня, 7 сентября, состоялся Уфимский международный марафон. Как сообщил в своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в этом году финишную линию пересекли более 10 тысяч участников со всей страны. Пробежать можно было на выбор несколько дистанций, от 2 до 42,2 км.