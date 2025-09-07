Умер Олег Тумашов, вокалист популярной белорусской рок-группы 1990-х «Улис»

Олег Тумашов пришел в «Улис» в качестве вокалиста в «Улис» на стыке 1991 — 1992 годов, когда группу покинул первый солист Андрей Патрей. С вокалом Тумашова записан третий альбом команды «Танцы на даху» 1993 года. До «Улиса» Тумашов участвовал в группах «Форпост» и «Квинта».