Умер Олег Тумашов, вокалист популярной белорусской рок-группы 1990-х «Улис». Об этом в своих соцсетях сообщил Феликс Аксенцев, поэт, автор текстов группы в 1980- х — начале 1990-х.
Олег Тумашов пришел в «Улис» в качестве вокалиста в «Улис» на стыке 1991 — 1992 годов, когда группу покинул первый солист Андрей Патрей. С вокалом Тумашова записан третий альбом команды «Танцы на даху» 1993 года. До «Улиса» Тумашов участвовал в группах «Форпост» и «Квинта».
В соцсетях пишут, что Тумашов умер после продолжительной болезни.
Ранее мы писали, что в марте 2025-го умер белорусский музыкант и поэт Сергей Кныш, автор хитов популярных рок-групп. Он также работал в «Улисе».