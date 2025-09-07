В мэрии объяснили, почему в Калининграде включают уличные фонари днём

«Два раза в неделю мы проводим объезд в ночное время — вторник и четверг. Так мы выявляем неработающие светильники. На следующий день бригада выезжает уже днём, включают сеть, смотрят, где точно не горит, там меняют. Это уже плановая работа, без этого никак», — рассказал Демешко.