В мэрии объяснили, почему в Калининграде включают уличные фонари днём

Освещение на улицах Калининграда периодически включают днём для замены лампочек. Об этом сообщил директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.
«Два раза в неделю мы проводим объезд в ночное время — вторник и четверг. Так мы выявляем неработающие светильники. На следующий день бригада выезжает уже днём, включают сеть, смотрят, где точно не горит, там меняют. Это уже плановая работа, без этого никак», — рассказал Демешко.
При этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан сообщать о включённых днём фонарях «для дополнительного контроля». «Возможны какие-то сбои всё равно, поэтому благодарим неравнодушных граждан», — сказала Дятлова.
Ранее в горадминистрации сообщили, что к 2028 году в Калининграде планируют поменять все старые фонари. Вместо них устанавливают светодиодные светильники. Это позволит улучшить освещение на улицах и существенно сэкономить бюджетные средства.