Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии объяснили, почему в Калининграде включают уличные фонари днём

Рабочие меняют лампочки в фонарях.

Освещение на улицах Калининграда периодически включают днём для замены лампочек. Об этом сообщил директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

«Два раза в неделю мы проводим объезд в ночное время — вторник и четверг. Так мы выявляем неработающие светильники. На следующий день бригада выезжает уже днём, включают сеть, смотрят, где точно не горит, там меняют. Это уже плановая работа, без этого никак», — рассказал Демешко.

При этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала горожан сообщать о включённых днём фонарях «для дополнительного контроля». «Возможны какие-то сбои всё равно, поэтому благодарим неравнодушных граждан», — сказала Дятлова.

Ранее в горадминистрации сообщили, что к 2028 году в Калининграде планируют поменять все старые фонари. Вместо них устанавливают светодиодные светильники. Это позволит улучшить освещение на улицах и существенно сэкономить бюджетные средства.