В Хабаровском крае готовится к открытию новая школа креативных индустрий

Современное пространство для творчества с профессиональным оборудованием появится на базе детской школы искусств, где ребята от 12 до 17 лет смогут бесплатно освоить востребованные цифровые профессии. Там будут работать три профессиональных студии — фото- и видеопроизводство, звукорежиссуры, интерактивные технологии. Подростков будут учить оживлять персонажей, озвучивать мультфильмы, работать с технологиями AR/VR. Программа обучения рассчитана на два года.