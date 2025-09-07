В Хабаровском крае готовится к открытию новая школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий откроется в рабочем поселке Новый Ургал Хабаровского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Верхнебуреинского района.
Современное пространство для творчества с профессиональным оборудованием появится на базе детской школы искусств, где ребята от 12 до 17 лет смогут бесплатно освоить востребованные цифровые профессии. Там будут работать три профессиональных студии — фото- и видеопроизводство, звукорежиссуры, интерактивные технологии. Подростков будут учить оживлять персонажей, озвучивать мультфильмы, работать с технологиями AR/VR. Программа обучения рассчитана на два года.
На данный момент завершен ремонт четырех кабинетов, которые оборудованы всем необходимым — от графических планшетов до мобильного мульти-станка покадровой анимации. Учебный год стартует 1 октября. Уточним, это будет вторая школа такого формата образования в Хабаровском крае.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.