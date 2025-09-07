В Иркутской области стартовало возведение модульной женской консультации

Модульное здание женской консультации начали возводить в деревне Грановщина Иркутской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новая женская консультация рассчитана на обслуживание около 25 тысяч женщин. Она будет оснащена современным оборудованием. По проекту в здании планируется разместить лечебно-диагностические кабинеты, дневной стационар, регистратуру открытого типа, крытую колясочную, игровую комнату для детей, комнату матери и ребенка и другое.
Кроме того, для модульной консультации оборудуют малую операционную, где специалисты смогут выполнять небольшие гинекологические операции и процедуры, не требующие обширного вмешательства и длительного пребывания в стационаре. Ожидается, что строительные работы завершат до конца 2025 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.