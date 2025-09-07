В Забайкалье открыли промышленный кластер с лабораториями

Новый промышленный кластер открыли на базе Краснокаменского горно-промышленного техникума по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении информационных коммуникаций администрации губернатора Забайкальского края.
В техникуме провели капитальный ремонт. В обновленном корпусе мастерских для более 800 студентов создан промышленный кластер с девятью учебно-производственными зонами. Так, в учебном заведении появилась единственная на Дальнем Востоке лаборатория, где учат проводить химический анализ в промышленности. В ней установлено новейшее оборудование.
Для мастерской по ремонту автомобилей приобретены новые подъемные устройства и техника для диагностики. В помещении, где проходят обучение будущие сварщики, увеличено число постов вдвое, с 6 до 12. А зона для будущих операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков пополнилась современными аппаратами.
Кроме того, в техникуме обновились помещения учебно-производственных мастерских, входная зона административно-бытового корпуса. В учебном корпусе полностью заменены инженерные системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Организован новый эвакуационный выход и улучшена система видеонаблюдения. Также отремонтирована крыша здания. Реконструированы комнаты для экспертов, гардеробные и санитарные комнаты. Общая площадь выполненных работ превысила 2500 квадратных метров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.