В Красносельском селе Кабардино-Балкарии открылась новая амбулатория

Современное здание площадью 352 квадратных метра было построено взамен старого, которому около 50 лет. В новой амбулатории обустроили современные диагностические кабинеты и комфортную зону ожидания. Также для больных подготовили дневной стационар, рассчитанный на 25 человек. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория. Теперь около двух тысяч жильцов села Красносельского будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.