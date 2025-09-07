В Красносельском селе Кабардино-Балкарии открылась новая амбулатория

Новая амбулатория открылась в селе Красносельское Прохладненского района по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
Современное здание площадью 352 квадратных метра было построено взамен старого, которому около 50 лет. В новой амбулатории обустроили современные диагностические кабинеты и комфортную зону ожидания. Также для больных подготовили дневной стационар, рассчитанный на 25 человек. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория. Теперь около двух тысяч жильцов села Красносельского будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.