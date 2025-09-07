В Саратовской области стартовал сбор пластиковых крышек

Учащиеся из Саратова и Энгельса могут сдать накопленный пластик в «Центр развития образования» и «Методический центр оценки качества образования». Детские сады и школы из других населенных пунктов региона также могут принять участие в акции. Накопленный пластик можно доставить в «Экологизатор» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90/4. График работы: понедельник с 8.30 до 12.00, суббота с 12.00 до 18.00.