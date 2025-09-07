В Саратовской области стартовал сбор пластиковых крышек

Экоцентр «Экологизатор» с 1 по 15 сентября проводит девятый сезон экологического проекта «Водорослям крышка» в образовательных учреждениях Саратовской области, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Мероприятие проходит по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Учащиеся из Саратова и Энгельса могут сдать накопленный пластик в «Центр развития образования» и «Методический центр оценки качества образования». Детские сады и школы из других населенных пунктов региона также могут принять участие в акции. Накопленный пластик можно доставить в «Экологизатор» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90/4. График работы: понедельник с 8.30 до 12.00, суббота с 12.00 до 18.00.
Средства, вырученные от реализации пластика, направят на закупку мальков травоядных видов рыб, таких как толстолобик, сазан и белый амур, для последующего их выпуска в реку Волгу. Уточним, данные виды рыб выполняют важную функцию естественной фильтрации воды, устраняя сине-зеленые водоросли, которые выделяют токсины, негативно влияющие на экосистему водоемов и здоровье человека.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.